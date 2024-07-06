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Минивэн Geely, спортивная Niva и уникальный Porsche

Минивэн Geely, спортивная Niva и уникальный Porsche

﻿﻿События в автомобильном мире 29.06-07.06.2024 Возможно, вы пропустили подборку BAMPER.BY. Ford построит электрический кроссовер на основе забытой модели Capri Американский автопроизводитель возродит «забытое» купе, выпускавшееся с 1968 по 1986 год.

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