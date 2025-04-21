Хоррор Abandoned вновь дал о себе знать – 8 мая состоится 20-минутная презентация п...

Хоррор Abandoned вновь дал о себе знать – 8 мая состоится 20-минутная презентация проектаХоррор Abandoned вновь дал о себе знать – спустя годы молчания, его создатель Хасан Кахраман объявил, что 8 мая состоится 20-минутная презентация проекта.
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