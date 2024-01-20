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Если дочь похожа на отца: приметы, признаки и мнения

Если дочь похожа на отца: приметы, признаки и мнения

Интересно, что значит, если дочь похожа на отца? Что на этот счёт говорят приметы и суеверия? Хорошо ли это? Многие мужчины хотели бы, чтобы девочка унаследовала внешность супруги, ведь она казалась им привлекательной и того же они желают своему ребёнку.

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