«Меня тошнит! Убийца!» – глава укро-делегации набросился на Небензю в ООН

Руководитель больницы «Охматдет» Владимир Жовнир выступил по видеосвязи на заседании Совбеза ООН, зачитав по бумажке текст, где утверждалось, что удар по клинике был нанесен российской ракетой, «дети и взрослые кричали и плакали от боли и ужаса», и теперь медицинская помощь здесь прекращена из-за разрушения отделений и оборудования.