Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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«Меня тошнит! Убийца!» – глава укро-делегации набросился на Небензю в ООН

«Меня тошнит! Убийца!» – глава укро-делегации набросился на Небензю в ООН

Руководитель больницы «Охматдет» Владимир Жовнир выступил по видеосвязи на заседании Совбеза ООН, зачитав по бумажке текст, где утверждалось, что удар по клинике был нанесен российской ракетой, «дети и взрослые кричали и плакали от боли и ужаса», и теперь медицинская помощь здесь прекращена из-за разрушения отделений и оборудования.

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