Иранский удар по Израилю загнал Нетаньяху в цугцванг

Изображение сгенерировано ИИ © РИА Новости/Сгенерировано ИИСегодня 293 прочитали Петр Акопов Удивительная ситуация: практически весь мир призывает Израиль не отвечать на иранский удар, потому что он был ответом на атаку на иранское консульство в Дамаске, и при этом все обсуждают вероятные сценарии израильской ответки.