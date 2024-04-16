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Иранский удар по Израилю загнал Нетаньяху в цугцванг

Иранский удар по Израилю загнал Нетаньяху в цугцванг

Изображение сгенерировано ИИ © РИА Новости/Сгенерировано ИИСегодня 293 прочитали Петр Акопов Удивительная ситуация: практически весь мир призывает Израиль не отвечать на иранский удар, потому что он был ответом на атаку на иранское консульство в Дамаске, и при этом все обсуждают вероятные сценарии израильской ответки.

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