Заявления президента Украины Владимира Зеленского о предоставлении США редкоземельных металлов в обмен на американскую военную помощь являются безосновательными, поскольку большинство месторождений находятся на подконтрольных России территориях.
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