Чемпионат России. «Локомотив» против ЦСКА, «Динамо» в гостях у «Арсенала»

В 21-м туре РПЛ в субботу «Динамо» играет в гостях с «Арсеналом», ЦСКА – с «Локомотивом». В воскресенье «Зенит» встречается на выезде с «Крыльями Советов», «Спартак» принимает «Краснодар».

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