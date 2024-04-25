В Крыму просят разъяснить как нуждающимся получить деньги

Согласно принятого законопроекта сироты могут получать по 5000 ежемесячно на оплату съемного жилья. Председатель общественной организации «Жизнь в твоих руках» Екатерина Горелкина обратилась к главе региона с просьбой разъяснить куда сиротам подавать документы и каков их перечень.