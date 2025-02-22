Трамп: из-за "режима" Байдена я подвергался преследованиям больше Аль Капоне

Президент США Дональд Трамп заявил, что во времена правления администрации его предшественника Джо Байдена он подвергался большим преследованиям, чем в 30-х годах прошлого века испытал на себе американский гангстер и босс итальянской мафии времен сухого закона Аль Капоне.
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