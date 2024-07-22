«Аврору» могут начать устанавливать на ПК. Об этом сообщил генеральный директор ОМП Павел Эйгес

Генеральный директор «Открытой мобильной платформы» Павел Эйгес считает, что скоро «Аврору» адаптируют для ПКРоссийская мобильная операционная система «Аврора», разработанная компанией «Открытая мобильная платформа» (ОМП), может быть адаптирована для использования на персональных компьютерах — об этом заявил генеральный директор ОМП Павел Эйгес во время совещания в Минпромторге.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии