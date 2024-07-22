«Аврору» могут начать устанавливать на ПК. Об этом сообщил генеральный директор ОМП Павел Эйгес

Генеральный директор «Открытой мобильной платформы» Павел Эйгес считает, что скоро «Аврору» адаптируют для ПКРоссийская мобильная операционная система «Аврора», разработанная компанией «Открытая мобильная платформа» (ОМП), может быть адаптирована для использования на персональных компьютерах — об этом заявил генеральный директор ОМП Павел Эйгес во время совещания в Минпромторге.