Жила-была Украина. Бойкая и симпатичная девочка, которую не уставали хвалить да нахваливать. И красивая, и обеспеченная, и талантливая, и умная, и вообще молодец.
Началось всерьёз, но не оттуда, откуда ждали
Комментарии
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Сергей Дмитриев
...Зеленский обещал мир, а порвал в клочья готовенькие, тёплые ещё Минские соглашения, сулившие границы 91-го года. Пусть теперь смекает, как, куда и когда ломануть с организованной им военной катавасии.ИмХо.
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1 д.
карюкалов вячеслав
Априори.
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1 д.
ВВ
Владимир Витковский
... дуркаину и ее живность надо добивать...
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1 д.
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