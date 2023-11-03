Началось всерьёз, но не оттуда, откуда ждали

Сергей Дмитриев

...Зеленский обещал мир, а порвал в клочья готовенькие, тёплые ещё Минские соглашения, сулившие границы 91-го года. Пусть теперь смекает, как, куда и когда ломануть с организованной им военной катавасии.ИмХо.