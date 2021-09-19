Фестивальные дневники: Как открылся 32-й «Кинотавр»

«Думать про успех вообще неправильно. Успех — категория мистическая», — говорит продюсер Сергей Сельянов в фильме «Нас других не будет», документальном посвящении Сергею Бодрову, а зал Зимнего театра тут же отзывается одобрительными аплодисментами.