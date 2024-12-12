Евросоюз губит свой агропром, отдавая сельское хозяйство Европы на откуп Америке

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 6 декабря заключила в столице Уругвая Монтевидео соглашение о создании крупнейшей в мире зоны свободной торговли для стран Евросоюза и южноамериканским общим рынком «Меркосур».
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