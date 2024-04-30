Украинский политолог предрек очень сложное время для ВСУ в ближайшие месяцы

Украине будет непросто остановить наступление России на запад после сдачи позиций в районе Очеретино и при наличии как минимум четырех сложных направлений на фронте, заявил 29 апреля директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в интервью YouTube-каналу Politeka.