Global Look Press/Marcus Brandt/dpa На захваченных позициях украинских военных и боевиков националистического батальона "Азов"* в Волновахе и в промзоне завода "Азовсталь" в Мариуполе нашли американские бланки для эвакуации раненых с поля боя.
Global Look Press/Marcus Brandt/dpa На захваченных позициях украинских военных и боевиков националистического батальона "Азов"* в Волновахе и в промзоне завода "Азовсталь" в Мариуполе нашли американские бланки для эвакуации раненых с поля боя.
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