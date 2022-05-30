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Украинцы оказались низшей категорией в бланках США по эвакуации

Украинцы оказались низшей категорией в бланках США по эвакуации

Global Look Press/Marcus Brandt/dpa На захваченных позициях украинских военных и боевиков националистического батальона "Азов"* в Волновахе и в промзоне завода "Азовсталь" в Мариуполе нашли американские бланки для эвакуации раненых с поля боя.

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