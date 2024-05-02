Добрый Мир
ГлавнаяБлогМоя странаДержаваКрым домаТрибуналСССР-Империя добраПресс Центр
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Добрый Мир

5 859 подписчиков

Альянс Россия - КНДР дал результат: Как сотрудничают две державы - анализ политолога

Альянс Россия - КНДР дал результат: Как сотрудничают две державы - анализ политолога

MFA Russia Press Service/Global Look Press Сегодня 8,4K прочитали Санкционная блокада КНДР прорвана благодаря России - обе державы продолжают наращивать сотрудничество, что не на шутку встревожило западные страны, особенно ближайших соседей Северной Кореи.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх