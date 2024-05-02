Альянс Россия - КНДР дал результат: Как сотрудничают две державы - анализ политолога

MFA Russia Press Service/Global Look Press Сегодня 8,4K прочитали Санкционная блокада КНДР прорвана благодаря России - обе державы продолжают наращивать сотрудничество, что не на шутку встревожило западные страны, особенно ближайших соседей Северной Кореи.
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