Apptronik хочет, чтобы одни роботы собирали других роботов

Разработчик роботизированных систем Apptronik объявил о заключении партнёрства с американской компанией Jabil, которая помимо организации цепочек поставок для OEM-производителей занимается проектированием и производством электронных плат, а также контрактной сборкой электроники.
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