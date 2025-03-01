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Apptronik хочет, чтобы одни роботы собирали других роботов

Apptronik хочет, чтобы одни роботы собирали других роботов

Разработчик роботизированных систем Apptronik объявил о заключении партнёрства с американской компанией Jabil, которая помимо организации цепочек поставок для OEM-производителей занимается проектированием и производством электронных плат, а также контрактной сборкой электроники.

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