Путин: Запад боится сильного Китая больше, чем сильной России

Global Look Press/Guenter Fischer/imageBROKER.com Президент РФ Владимир Путин заявил, что страны коллективного Запада больше сильной России боятся сильного Китая, потому что в КНР проживают полтора миллиарда человек.
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