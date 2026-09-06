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Родри ударил Эрика Гарсию головой в нос и случайно травмировал партнера в матче с «Валенсией». Защитника «Барсы» заменили в 1-м тайме

Полузащитник «Барселоны» Родри  случайно травмировал партнера по команде Эрика Гарсию во время борьбы в штрафной площади в игре с «Валенсией» (2:0, перерыв).

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