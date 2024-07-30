74-летняя Татьяна Тарасова рассказала о своем самочувствии после приезда врачей скорой помощи

Заслуженный тренер России пожаловалась на острые боли в животеЗаслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию и бессменный член жюри популярного телепроекта «Ледниковый период» Татьяна Тарасова рассказала о своем самочувствии.
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