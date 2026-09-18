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Анонс платформера Auris

Анонс платформера Auris

Анонсирован проект «Auris» от разработчиков по имени Liza Kuzmina, Daulet Mukan и Yerzhan Mukhanov.Игра является двухмерным платформером с видом сбоку.

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