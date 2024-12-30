Желание Вашингтона прекратить любой ценой транзит российского газа в Европу, заменив его своим низкокачественным и дорогим СПГ, стало одной из причин развязывания администрациями Обамы и Байдена конфликта на Украине.
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