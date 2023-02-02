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Куртуа о фоле Паулисты на Винисиусе: «Нужно защищать Вини, он взрывной, часто идет в обводку. Защитникам кажется, что он их дразнит»

Тибо Куртуа прокомментировал грубый фол на вингере «Реала» Винисиусе Жуниоре. На 72-й минуте перенесенной игры 17-го тура Ла Лиги Габриэл Паулиста на фланге с размаха ударил ногой бразильца, пробегающего мимо него с мячом.

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