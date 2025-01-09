Южноуралец завоевал серебро «олимпиады» для экстремалов

Миасский сноубордист стал серебряным призером международных соревнований в Китае. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства по физической культуре и спорту Челябинской области, южноуралец Илья Баскаков поднялся на второе место престижных международных соревнований в Китае – X-Games China – 2025.