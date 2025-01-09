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РИА Новый день

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Южноуралец завоевал серебро «олимпиады» для экстремалов

Южноуралец завоевал серебро «олимпиады» для экстремалов

Миасский сноубордист стал серебряным призером международных соревнований в Китае. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства по физической культуре и спорту Челябинской области, южноуралец Илья Баскаков поднялся на второе место престижных международных соревнований в Китае – X-Games China – 2025.

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