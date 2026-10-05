Роскачество: мошенники могут подменить QR-код в кафе и магазине

Мошенники могут подменить QR-код в кафе, магазине или на кикшеринговом самокате, чтобы перенаправить человека на фишинговый сайт либо заставить его оплатить чужой счет.
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