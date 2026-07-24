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Миронов потребовал остановить рост цен на пять лет

Миронов потребовал остановить рост цен на пять лет

Сергей Миронов, председатель партии «Справедливая Россия», направил официальное письмо главе Минэкономразвития Максиму Решетникову.

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Комментарии
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Марина Трянина
в первую очередь, нужно заблокировать рост тарифов на электроэнергию и пр. энергоресурсы
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1 м.
Роман Орманин
ну пока на 5 а потом делать как Великий товарищ Сталин снижать цены каждый последующий год вот это будет дело!!!
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1 м.