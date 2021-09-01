Роналду стал лучшим бомбардиром в истории сборных, забив дубль в ворота Ирландии

Спорт Португальский форвард привел национальную сборную к победе над ирландцами в рамках отбора ЧМ-2022, забив победный гол на 6-й добавленной минут! Сборная Португалии в рамках отборочного тура ЧМ-2022 обыграла сборную Ирландии со счетом 2:1.