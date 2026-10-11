Представитель аль-Малики: снаряд попал по терминалу вылета в аэропорту Эр-Рияда

В терминал вылета в международном аэропорту Эр-Рияда попал снаряд неизвестного происхождения. Об этом сообщил представитель арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией против мятежников-хуситов в Йемене Турки аль-Малики, передает РИА Новости.