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Представитель аль-Малики: снаряд попал по терминалу вылета в аэропорту Эр-Рияда

Представитель аль-Малики: снаряд попал по терминалу вылета в аэропорту Эр-Рияда

В терминал вылета в международном аэропорту Эр-Рияда попал снаряд неизвестного происхождения. Об этом сообщил представитель арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией против мятежников-хуситов в Йемене Турки аль-Малики, передает РИА Новости.

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