Криптоизбиратели, скорее всего, проголосуют за Трампа, а не за Харрис

Новое исследование Университета Фэрли Диксона показало, что как минимум каждый седьмой американский избиратель инвестировал в криптовалюты, и эти инвесторы с большей вероятностью поддержат Дональда Трампа, чем Камалу Харрис на предстоящих выборах.
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