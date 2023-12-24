Тренер Быков о дебюте Ковальчука за "Спартак": приятный новогодний сюрприз

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков оценил первый матч Ильи Ковальчука в составе московского "Спартака", назвав его выход на лед приятным новогодним сюрпризом, передает "Спорт-Экспресс".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии