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Трамп намерен отсудить $10 млрд у New York Times за критику в свой адрес

Трамп намерен отсудить $10 млрд у New York Times за критику в свой адрес

Победивший на выборах президента США Дональд Трамп требует выплат на сумму 10 млрд долларов от газеты The New York Times и издательства Penguin Random House за ущерб, который был лживо порочил его репутацию.

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