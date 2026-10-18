С «Динамо» и Гусев неплохо работал. Для ЦСКА начался сложный отрезок, а у «Краснодара» - такая скамейка, какую он может себе позволить «Спорт уик-энда» побеседовал с экс-нападающим московского ЦСКА, бывшим главным тренером «Уфы», «Мурома», новороссийского «Черноморца» Денисом Поповым.
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