С «Динамо» и Гусев неплохо работал. Для ЦСКА начался сложный отрезок, а у «Краснодара» - такая скамейка, какую он может себе позволить «Спорт уик-энда» побеседовал с экс-нападающим московского ЦСКА, бывшим главным тренером «Уфы», «Мурома», новороссийского «Черноморца» Денисом Поповым.