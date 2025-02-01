Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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На что он надеялся?

На что он надеялся?

Помните, как в Швеции наводнённой эмигрантами  из мусульманских стран полиция охраняла проведение перфомансов, какого-то уникального индивидуума, который публично сжигал Коран?   Сегодня его дело, где обвиняемым был этот персонаж,  должен был рассматривать окружной суд Стокгольма, но заседание было отмечено из-за того, что «один из обвиняемых умер».

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