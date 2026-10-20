ГЕНИЧЕСК, 20 октября. /ТАСС/. Российские десантники в течение четыре четырех часов отражали налет 40 беспилотников, которыми противник целенаправленно пытался уничтожить дом с мирными жителями в населенном пункте Раденск в Херсонской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым