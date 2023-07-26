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КОШМАР, ПОХОЖИЙ НА ШУТКУ: РОССИЮ АТАКУЮТ БОЕВЫМИ КОМАРАМИ БИЛЛА ГЕЙТСА

КОШМАР, ПОХОЖИЙ НА ШУТКУ: РОССИЮ АТАКУЮТ БОЕВЫМИ КОМАРАМИ БИЛЛА ГЕЙТСА

ФОТО: RUDALLE/ SBERBANK PJSC© Россия буквально окружена кольцом биолабораторий, созданных Штатами в бывших республиках СССР.

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Комментарии
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А
Александр
Надо объявить эти лаборатории вне закона, их владельцев - в международный розыск. Это уже биологическая война. Не объявленная, но реально ведущаяся. А полученные препараты и зверье испытать на Б. Гейтсе.
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15 час.
Борис Виленский
А это уже поопасней ракет. Надо уничтожать лаборатории Одновременно.
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8 час.
Владимир Сабакарь
Наша СЭС,  что нить  делает?
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5 час.

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