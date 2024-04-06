В Архангельске открылась фотовыставка молодёжного театра

Уличная экспозиция, посвящённая международному фестивалю уличных театров, открылась на проспекте Чумбарова-ЛучинскогоНа открытии выставки свои таланты продемонстрировали актеры из Архангельского молодежного театра — Евгений Шкаев, Степан Полежаев и Александр Берестень, представив фрагмент из их уличного спектакля «Двери».