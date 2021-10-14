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В Карабахе заявили об отсутствии территориальных потерь после обстрела

В Карабахе заявили об отсутствии территориальных потерь после обстрела

Позиционных и территориальных потерь после обстрела на линии соприкосновения со стороны Азербайджана у Нагорно-Карабахской республики (НКР) нет.

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