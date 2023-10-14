Mercedes-Benz опубликовал видео первого в мире краш-теста двух электрокаров

У противников электромобилей есть множество аргументов в пользу своей позиции и один из них касается безопасности — якобы при аварии аккумуляторная батарея представляет угрозу и для пассажиров, и для тех, кто будет оказывать им помощь на месте ДТП.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии