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Карельские синоптики рассказали, ожидаются ли Крещенские морозы

О погоде на следующей неделе рассказали в Карельском гидрометцентре. По информации синоптиков, с сегодняшнего дня, то есть с 13 января, погода в Карелии от «ныряющих циклонов» перейдет к гребню антициклона, благодаря которому распогодится, но и морозы начнут крепнуть: в ночные часы столбики термометров опустятся до -20, -25°С, а по западным районам при прояснениях до -29°С, […] Запись Карельские синоптики рассказали, ожидаются ли Крещенские морозы впервые опубликована на сайте karelia.

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