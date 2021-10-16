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Жителя Старожиловского района, обокравшего свою бабушку, оштрафовали на 100 тысяч рублей

Жителя Старожиловского района, обокравшего свою бабушку, оштрафовали на 100 тысяч рублей

Два года назад внук применил многоходовую комбинацию, чтобы получить доступ к бабушкиным деньгам. Но в результате молодой человек всё равно остался в проигрыше: Шиловский районный суд признал его виновным и назначил штраф в размере 100 тысяч рублей.

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