Жителя Старожиловского района, обокравшего свою бабушку, оштрафовали на 100 тысяч рублей

Два года назад внук применил многоходовую комбинацию, чтобы получить доступ к бабушкиным деньгам. Но в результате молодой человек всё равно остался в проигрыше: Шиловский районный суд признал его виновным и назначил штраф в размере 100 тысяч рублей.