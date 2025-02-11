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Мирошник заявил, что Украина ставит медицинские эксперименты на своих раненых

Мирошник заявил, что Украина ставит медицинские эксперименты на своих раненых

Украина ставит медицинские эксперименты на своих раненых и мирных жителях. Об этом заявил посол по особым поручениям министерства иностранных дел Российской Федерации Родион Мирошник, информирует РИА Новости.

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