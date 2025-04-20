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В США раскрыли важную деталь соглашения Трампа с Украиной

В США раскрыли важную деталь соглашения Трампа с Украиной

Наличие на Украине каких-либо земельных металлов ничем не подтверждено. Важную деталь сделки США с Украиной раскрыл бывший член команды Госдепартамента США по восстановлению Украины Тайсон Баркер, передает газета El Mundo.

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