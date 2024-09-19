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Военное обозрение

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CNN: Израиль уведомил США о предстоящей операции в Ливане накануне подрыва пейджеров «Хизбаллы»

CNN: Израиль уведомил США о предстоящей операции в Ливане накануне подрыва пейджеров «Хизбаллы»

Американские СМИ утверждают, что в Вашингтоне знали о готовящейся Израилем операции в Ливане, но не были посвящены в ее детали.

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