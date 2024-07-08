В Новосибирске в возрасте 63 лет умер экс-министр ЖКХ Евгений Ким

Губернатор и члены правительства выразили слова соболезнования родным и близким покойного.Экс-министр ЖКХ Новосибирской области и экс-директор Фонда модернизации и развития ЖКХ муниципальных образований региона Евгений Ким скончался 7 июля в возрасте 63 лет.