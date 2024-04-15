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NatAstro: гигантский астероид оставил на Плутоне сердцевидный след

NatAstro: гигантский астероид оставил на Плутоне сердцевидный след

Швейцарские астрономы их Бернского университета и Национального центра планетарных исследований PlanetS выяснили, как на поверхности Плутона возникла огромная область в форме символа сердца, известная как Регион Томбо.

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