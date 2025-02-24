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Пушков предрек самоликвидацию Германии при Мерце на посту канцлера

Пушков предрек самоликвидацию Германии при Мерце на посту канцлера

Глава победившего на парламентских выборах в ФРГ блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц продолжит политику самоликвидации Германии на должности канцлера.

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Комментарии
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А
Александр
Канцлеров выбирают по дебильности морды лица? Главное не мешать немцам в выборе руководящих кадров. Правильной дорогой идут &quot;товарищи&quot;!
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