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За охоту с арбалетом на полицейских на Камчатке возбудили уголовное дело

За охоту с арбалетом на полицейских на Камчатке возбудили уголовное дело

На Камчатке возбуждено уголовное дело в отношении пьяного дебошира, угрожавшего полиции оружием.В Петропавловске-Камчатском возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который пытался с помощью ножа и арбалета запугать сотрудников полиции.

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