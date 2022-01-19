За охоту с арбалетом на полицейских на Камчатке возбудили уголовное дело

На Камчатке возбуждено уголовное дело в отношении пьяного дебошира, угрожавшего полиции оружием.В Петропавловске-Камчатском возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который пытался с помощью ножа и арбалета запугать сотрудников полиции.