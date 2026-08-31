Нефть подорожала более чем на 3% на фоне боев на Ближнем Востоке

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent выросла до 91,11 доллара за баррель, на WTI — до 86,42 доллара за баррель.
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