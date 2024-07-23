Премьер Израиля Нетаньяху заявил, что не откажется от полной победы над ХАМАС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в Вашингтоне на встрече с семьями заложников заявил, что ни в коем случае не откажется от достижения полной победы над палестинским движением ХАМАС в секторе Газа.
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