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Алматинцев старше 50 лет приглашают на конкурс «Алматыны аялай!»

Алматинцев старше 50 лет приглашают на конкурс «Алматыны аялай!»

В Алматы стартовал городской конкурс любительского творчества «Алматыны аялай!», участниками которого могут стать жители города старше 50 лет, передает inAlmaty.

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